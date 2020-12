Più pazienti Covid negli ospedali veronesi, ma netto calo dei positivi

Un crollo dei veronesi attualmente positivi al coronavirus, i quali tornano ad essere in numero inferiore rispetto a coloro che si sono negativizzati e quindi sono guariti (o in fase di guarigione). Contiene anche questa bella notizia il bollettino delle 17 di oggi, 24 dicembre, sull'emergenza Covid in Veneto.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono diventati più di 45mila i veronesi di cui è stato accertato il contagio da coronavirus. Il numero esatto è 45.118 e sono 334 in più rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina. Ma, nonostante questi nuovi casi, il numero dei residenti nel Veronese attualmente positivi al virus è sceso drasticamente dai 21.687 di questa mattina ai 18.649 di questo pomeriggio (-3.038). E sono tanti coloro che sono passati dall'essere positivi al coronavirus all'essere negativizzati: questa mattina erano 21.585, mentre questo pomeriggio sono 24.946 (+3.361). Purtroppo, però, si registrano ancora casi di decesso ed i morti veronesi per Covid-19 sono passati da 1.512 a 1.523 (+11). E purtroppo aumentano anche i pazienti Covid negli ospedali veronesi, dai 689 di questa mattina si è passati ai 721 di questo ultimo aggiornamento. Pazienti che sono così distribuiti: 159 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 131 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 102 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 80 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 109 a Villafranca (di cui 14 in terapia intensiva), 26 a Marzana, 3 a Bovolone, 70 a Negrar (di cui 9 in terapia intensiva) e 41 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Anche i positivi attualmente residenti in Veneto sono diminuiti, anche se il numero totale dei contagi da inizio pandemia ha superato i 230mila. I tamponi positivi processati in tutta la regione sono diventati 232.008 (+2.226 da questa mattina), ma i cittadini veneti positivi oggi sono 86.833 (-17.189 da questa mattina). Tanti sono coloro che si sono negativizzati: in totale sono 139.253 (+19.352 da questa mattina). Ma il numero dei morti per Covid-19 continua a sapere e il timore è che si arriverà a 6mila vittime nel giorno di Natale. Attualmente le vittime venete del virus sono 5.922 (+63 da questa mattina). Infine, sono 3.347 i veneti curati in ospedale per colpa del virus. Sono 387 quelle in terapia intensiva (di cui i positivi sono 349), mentre negli altri reparti sono 2.960 (di cui 2.636 positivi).

