Covid, meno di 10mila positivi a Verona e più di 250mila guariti in Veneto

È successo oggi, 23 gennaio, e a indicarlo è stato il bollettino delle 17 sull'emergenza coronavirus in Veneto: i positivi al virus attualmente residenti in provincia di Verona sono scesi sotto i 10mila. Una diminuzione resa ancor più confortante dal fatto che il numero dei decessi per Covid-19 è aumentato di poco e sono state quindi le guarigioni ad essere determinanti nella discesa della curva dei malati.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. I numeri dell'aggiornamento pomeridiano seguono la tendenza del bollettino mattutino. I nuovi contagi scoperti con i test a tampone sono stati 85 e questo significa che dall'inizio della pandemia i positivi al coronavirus in provincia di Verona sono stati 59.365. Alcuni di loro attualmente positivi e per l'esattezza sono 9.646 (-953 da questa mattina). Coloro che invece hanno contratto il virus e poi sono guariti sono 47.654 (+1.037 da questa mattina). Ma purtroppo il coronavirus continua a mietere vittime, che nel Veronese sono salite a 2.065 (+1 da questa mattina). La seconda tabella del bollettino regionale riporta i ricoverati positivi al virus presenti negli ospedali. In provincia di Verona sono 538, uno in meno rispetto ai 539 di questa mattina. Nell'ospedale di Borgo Roma i pazienti Covid sono 95 (di cui 15 in terapia intensiva), in quello di Borgo Trento sono 121 (di cui 26 in terapia intensiva), a Legnago sono 54 (di cui 4 in terapia intensiva), a San Bonifacio sono 58 (di cui 7 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona sono 76 (di cui 12 in terapia intensiva), a Marzana sono 7, a Negrar sono 64 (di cui 4 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda sono 47 (di cui 3 in terapia intensiva) e al Centro Riabilitativo Veronese sono 16.

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono 305.188 i casi positivi processati in tutta la regione. Da questa mattina ce ne sono 471 in più. Ma i veneti che oggi sono positivi sono 46.060 (-1.481 da questa mattina) e quelli guariti sono saliti a 250.577 (+1.932 da questa mattina). Resta però sensibile lo spostamento nel numero dei decessi per Covid-19, passati dagli 8.531 di questa mattina agli 8.551 di questo pomeriggio (+20). Non diminuisce il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva (314, di cui 285 positivi), mentre calano quelli negli altri reparti (2.294, di cui 1.816 positivi).

