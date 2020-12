Superati i 1.500 morti complessivi per Covid-19 in provincia di Verona

Sono diventati più di 1.500 i morti per Covid-19 in provincia di Verona. La soglia è stata superata in questa giornata, 23 dicembre, come riportato dal bollettino delle 17.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina, i casi di positività scoperti dall'inizio dell'emergenza sono saliti a 44.316 (+354 in nove ore). I veronesi attualmente positivi al virus sono 21.476 (+88 dalle 8 di questa mattina), mentre i negativizzati sono diventati 21.330 (+251 dalle 8 di oggi). Il numero delle vittime veronesi per Covid-19 è stato aggiornato a 1.510 (15 in più rispetto a questa mattina). Non cambia di molto il numero dei positivi ricoverati negli ospedali scaligeri. Sono 692 (questa mattina erano 691) e si trovano a Borgo Roma (142, di cui 9 in terapia intensiva), a Borgo Trento (121, di cui 28 in terapia intensiva), a Legnago (104, di cui 4 in terapia intensiva), a San Bonifacio (79, di cui 10 in terapia intensiva), a Villafranca (109, di cui 17 in terapia intensiva), a Marzana (25), a Bovolone (3), a Negrar (68, di cui 9 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (41, di cui 8 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Da questa mattina sono 1.683 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Veneto. Quindi quelli complessivi sono saliti a 227.628. In questo momento, i veneti consapevoli di essere positivi al virus sono 103.366 (+40 da questa mattina), mentre quelli che si sono negativizzati sono 118.448 (+1.576 da questa mattina). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono 5.814, quindi da questa mattina si sono aggiunti 67 nuovi morti. Infine, negli ospedali regionali ci sono 3.246 pazienti a causa del coronavirus. Sono 382 in terapia intensiva (350 positivi + 32 negativizzati) e 2.864 negli altri reparti (2.632 positivi + 232 negativizzati).

