Covid a Verona: 1.708 i morti totali, cala il numero dei cittadini positivi

Quello delle 17 di oggi, 2 gennaio, è un bollettino sull'emergenza coronavirus che contiene due dati, uno ottimistico e l'altro pessimistico, in rapida successione. Sono infatti uno di fianco all'altro il dato dei veronesi attualmente positivi, in calo rispetto all'aggiornamento di questa mattina, e quello dei veronesi deceduti per Covid-19, in netto aumento rispetto all'ultimo report.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Sono solo 56 i nuovi positivi al virus processati dalle 8 alle 17 di oggi nel Veronese. Una cifra decisamente bassa rispetto a quelle viste nei giorni precedenti e che ha fatto salire il totale dei tamponi positivi veronesi a 51.530. Con così pochi nuovi contagiati, è diminuito il numero dei veronesi attualmente positivi al virus (dai 20.553 di questa mattina ai 20.545 di questo pomeriggio, -8). Non vengono più conteggiati tra i positivi, i veronesi che si sono negativizzati e che sono diventati 29.277 (+52 da questa mattina). Ma non vengono più conteggiati tra i positivi anche coloro che sono morti con il virus e che in provincia di Verona sono saliti a 1.708 (+12 da questa mattina). Scendono di nuovo sotto i 700 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali veronesi, passati nella giornata di oggi da 702 a 697 (-5) e così distribuiti: 134 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 125 a Borgo Trento (di cui 26 in terapia intensiva), 94 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 77 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 118 a Villafranca (di cui 20 in terapia intensiva), 17 a Marzana, 1 a Bovolone, 76 a Negrar (di cui 10 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Rimangono invece alti i nuovi contagi in tutta la regione. Da questa mattina se ne sono contati 1.555, per un totale di tamponi positivi certificati in Veneto di 263.400. Sono 94.354 i veneti attualmente positivi (+233 da questa mattina) e 162.320 quelli negativizzati (+1.271 da questa mattina). I morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 6.726 (+51 da questa mattina). Negli ospedali della regione ci sono 3.397 pazienti a causa del coronavirus, sommando positivi e negativizzati. Quelli in terapia intensiva sono 398 (370 positivi + 28 negativizzati) e quelli negli altri reparti sono 2.999 (2.662 positivi + 337 negativizzati).

Allegati