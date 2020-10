Covid: in un giorno quasi 500 nuovi positivi in Veneto, 49 nel Veronese

Non si arresta il flusso di contagi e ricoveri a causa del coronavirus in Veneto. Anche il bollettino delle 17 di oggi, 18 ottobre, mostra un quadro in lieve peggioramento, con l'unica consolazione di non aver registrato nessun decesso per Covid-19 dalle 8 di stamane in tutta la regione.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Il virus ha contagiato complessivamente 7.867 veronesi dall'inizio dell'emergenza, 12 in più rispetto a questa mattina. Nel territorio scaligero, attualmente, ci sono 1.589 cittadini positivi al coronavirus (+11 rispetto a questa mattina). Invariato il dato sui decessi, fermo a 613 morti per Covid-19 nella provincia di Verona, mentre i negativizzati salgono a 5.665 (+1 rispetto alle 8). I ricoverati positivi negli ospedali veronesi in nove ore sono passati a 84 a 86. Ce ne sono 24 a Borgo Roma (di cui 5 in terapia intensiva), 14 a Borgo Trento (di cui 1 in terapia intensiva), 21 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 15 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 11 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

CORONAVIRUS IN VENETO. A livello regionale sono 35.954 i cittadini che sono stati contagiati dal virus. Dalle 8 alle 17 di oggi, le nuove infezioni sono state 103. I veneti attualmente positivi sono 9.525 (+100 rispetto a questa mattina), mentre i negativizzati sono 24.173 (+3 rispetto alle 8 di questa mattina). Rimangono 2.256 i deceduti in Veneto per Covid-19, mentre i ricoverati in ospedali passano dai 519 di stamattina ai 529 di questo pomeriggio. Sono 52 i pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto (di cui 44 positivi), mentre negli altri reparti sono 477 (di cui 387 positivi).

