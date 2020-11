In tutta la regione, più di 2.500 pazienti in ospedale per coronavirus

Più di 2.500 ricoverati negli ospedali veneti a causa del coronavirus. Ed in quelli veronesi, i positivi al virus sono saliti a 525. Anche il bollettino delle 17 di oggi, 18 novembre, conferma che la fase più acuta di questa seconda ondata di contagi non è ancora terminata.

COVID-19 NEL VERONESE. Dall'aggiornamento delle 8 di questa mattina, i tamponi positivi al virus rilevati in provincia di Verona sono 203 in più (20.817 in totale, dall'inizio della pandemia). Attualmente, in provincia di Verona risiedono 12.213 cittadini di cui è stato accertato il contagio (+145 da questa mattina). I negativizzati sono saliti a 7.803 (+48 da questa mattina) e i morti veronesi per Covid-19 sono diventati 801 (+10 da questa mattina). E rimane alta la pressione dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri. I positivi che hanno bisogno di assistenza ospedaliera sono diventati 525 (+10 da questa mattina) e si trovano: a Borgo Roma (93, di cui 3 in terapia intensiva), a Borgo Trento (92, di cui 25 in terapia intensiva), a Legnago (67, di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio (44, di cui 14 in terapia intensiva), a Villafranca (99, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (3), a Bussolengo (17), a Bovolone (4), a Negrar (63, di cui 6 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (43, di cui 6 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Dall'inizio della pandemia sono diventai 110.273 i casi di contagio accertati dalla Regione, 1.335 quelli che si sono aggiunti dalle 8 di questa mattina. I veneti attualmente positivi sono 64.940 (+634 da questa mattina). I negativizzati sono 42.294 (+681 da questa mattina). I morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 3.039 (+20 da questa mattina). Infine, sommando i positivi ed i negativizzati negli ospedali della regione, si ottiene la cifra di 2.524 pazienti. Quelli in terapia intensiva sono 293, di cui 275 positivi, mentre negli altri reparti sono 2.231, di cui 2.115 positivi.

