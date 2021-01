Scendono sotto i 19mila i veronesi attualmente positivi al coronavirus

Nel bollettino delle 17 di oggi, 17 gennaio, i tamponi positivi al coronavirus processati nel Veronese hanno superato la cifra tonda dei 58mila, ma è molto più rincuorante leggere che i veronesi attualmente positivi a virus sono scesi sono i 19mila ed anche i pazienti Covid negli ospedali scaligeri sono leggermente diminuiti rispetto all'aggiornamento di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Sono 58.041 i casi positivi al coronavirus ufficialmente accertati nel veronese dall'inizio dell'emergenza e sono 43 in più rispetto a questa mattina. Fra tutti questi casi ci sono quelli dei residenti in terra scaligera attualmente positivi, i quali sono diventati 18.852 (-172 da questa mattina). Non sono stati registrati nuovi decessi per Covid-19 e quindi nel Veronese restano complessivamente 1.935. Continuano a salire dunque i negativizzati, che nell'ultimo conteggio sono diventati 37.254 (+215 da questa mattina). I pazienti Covid negli ospedali veronesi questa mattina erano 683 e sono diminuiti fino a 674, così distribuiti: a Borgo Roma (113, di cui 15 in terapia intensiva), a Borgo Trento (141, di cui 23 in terapia intensiva), a Legnago (89, di cui 4 in terapia intensiva), a San Bonifacio (70, di cui 10 in terapia intensiva), a Villafranca (92, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (14), a Negrar (75, di cui 7 in terapia intensiva), a Peschiera del Garda (64, di cui 5 in terapia intensiva) e nel Centro Riabilitativo Veronese (16).

COVID-19 IN VENETO. Piccoli spostamenti anche nell'aggiornamento regionale, in cui si legge la cifra di 298.493 alla voce dei casi con tampone positivo al coronavirus. Sono 321 in più rispetto a questa mattina. Anche in Veneto si scende sotto una bella soglia perché i cittadini residenti in regione attualmente positivi sono andati sotto i 70mila e sono 69.864 (-776 da questa mattina). Purtroppo però sono stati anche superati gli 8mila morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia. Le vittime del virus sono diventate 8.012 (+34 da questa mattina). Per fortuna, è molto più alta la crescita dei guariti, diventati 220.617 (+1.063 da questa mattina). E un altro cambiamento in meglio è quello dei ricoveri per Covid-19. Negli ospedali della regione, i pazienti Covid in area non critica sono scesi a 2.259 (-34 da questa mattina) e quelli in terapia intensiva sono diminuiti a 332 (-6 da questa mattina).

Allegati