Da febbraio, 40mila contagiati dal coronavirus in provincia di Verona

La provincia di Verona ha superato i 40mila tamponi positivi al coronavirus dall'inizio della pandemia. Cresce, ma più lentamente, anche il numero dei cittadini attualmente positivi, che potrebbe nei prossimi giorni superare i 20mila, mentre a livello regionale la prossima soglia che potrebbe essere superata (anche se si spera il contrario) è quella dei 100mila cittadini positivi sul territorio.

COVID-19 NEL VERONESE. Il bollettino delle 17 di oggi, 17 dicembre, mostra la cifra 40.023 alla voce tamponi positivi al coronavirus processati in provincia di Verona dall'inizio dell'emergenza. Sono 297 in più rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina. I nuovi positivi, aggiunti a quelli scoperti in passato, danno come risultato 19.512 veronesi attualmente positivi, +102 da questa mattina. Dalle 8 di oggi, in 170 si sono negativizzati (il totale dei negativizzati è 19.165) e purtroppo 25 positivi sono deceduti (il totale dei morti per Covid-19 è 1.346). Negli ospedali veronesi, i positivi al coronavirus sono 702 in calo dai 716 di questa mattina. I pazienti Covid veronesi sono a Borgo Roma (142, di cui 10 in terapia intensiva), a Borgo Trento (118, di cui 34 in terapia intensiva), a Legnago (109, di cui 7 in terapia intensiva), a San Bonifacio (72, di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca (113, di cui 19 in terapia intensiva), a Marzana (18), a Bovolone (3), a Negrar (75, di cui 8 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (52, di cui 7 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Alle 17 di oggi, il contatore dei tamponi positivi al coronavirus registrati in tutta la regione ha superato i 207mila (207.002 per la precisione, +1.993 dalle 8 di questa mattina). Sono 96.842 i veneti che sanno di essere positivi (+1.063 da questa mattina), mentre coloro che si sono negativizzati sono 104.928 (+859 da questa mattina). I morti per Covid-19 in Veneto crescono ancora e sono diventati 5.232 (+71 da questa mattina). I ricoverati per coronavirus negli ospedali regionali sono 3.327 (-4 da questa mattina), di cui 370 in terapia intensiva (344 positivi + 26 negativizzati) e 2.957 negli altri reparti (2.709 positivi + 248 negativizzati).

