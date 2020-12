Nel Veronese più di 19mila cittadini positivi al coronavirus, 708 in ospedale

Verona sopra i 39mila contagiati dal coronavirus dall'inizio della pandemia e sopra i 19mila positivi attualmente presenti sul territorio. Lo riporta l'ultimo aggiornamento di oggi, 16 dicembre, divulgato dalla Regione Veneto.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Alle 17 di questo pomeriggio, nel Veronese, sono stati raggiunti i 39.221 tamponi positivi da febbraio. Sono 305 in più rispetto a quelli del bollettino delle 8 di questa mattina. I veronesi attualmente positivi sono 19.083 (+142 da questa mattina), tornati ad essere in numero maggiore rispetto ai negativizzati (18.818, +152 da questa mattina). I deceduti per Covid-19 in provincia di Verona sono saliti a 1.320 (+11 da questa mattina). Leggera anche la crescita dei positivi ricoverati in ospedale, passati da 704 a 708. I pazienti Covid si trovano a Borgo Roma (141, di cui 10 in terapia intensiva), a Borgo Trento (123, di cui 33 in terapia intensiva), a Legnago (109, di cui 7 in terapia intensiva), a San Bonifacio (74, di cui 12 in terapia intensiva), a Villafranca (109, di cui 19 in terapia intensiva), a Marzana (20) a Bovolone (3), a Negrar (83, di cui 8 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (46, di cui 7 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Superati questa mattina i 200mila contagiati in Veneto da febbraio. Il numero è salito poi alle 17 a 202.274 (+1.667 dalle 8 di stamane). I positivi in Veneto sono 95.038 (+813 da questa mattina), un numero inferiore ai 102.116 negativizzati (+803 da questa mattina). I deceduti veneti per Covid-19 sono saliti a 5.120 (+51 da questa mattina) mentre i malati finiti all'ospedale a causa del virus sono 3.308 in diminuzione dai 3.317 di questa mattina. I malati Covid negli ospedali veneti sono 376 in terapia intensiva (di cui 352 positivi) e 2.932 negli altri reparti (di cui 2.695 positivi).

