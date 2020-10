Coronavirus a Verona, in 24 ore 140 nuovi contagiati e 2 deceduti

Sono 140 i veronesi contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore. A quelli conteggiati nel bollettino delle 8 di questa mattina, 15 ottobre, si sono i casi contenuti nell'ultimo report di questa giornata, quello delle 17.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Nelle nove ore che dividono i due bollettini di oggi si sono contati 69 nuovi contagi di Covid-19, con il numero dei tamponi positivi veronesi salito a 7.569. L'altro dato triste è quello dei morti perché si è aggiunta una nuova vittima veronese del virus. Sono diventati 615 i deceduti veronesi per Covid-19. Sale il numero dei negativizzati, da 5.615 a 5.637 (+22), ma purtroppo salgono ad un ritmo più elevato i nuovi contagi e quindi aumenta il numero dei veronesi attualmente positivi (questa mattina erano 1.271 e questo pomeriggio sono 1.317, +46). Infine, negli ospedali veronesi ci sono 55 pazienti Covid, ovvero pazienti positivi al coronavirus. Sono 3 in più rispetto a questa mattina e si trovano negli ospedali di Borgo Roma (15, di cui 4 in terapia intensiva), di Borgo Trento (2, di cui 1 in terapia intensiva), di Legnago (16, di cui 4 in terapia intensiva), di San Bonifacio (1), di Villafranca (12, di cui 1 in terapia intensiva), di Negrar (7, di cui 1 in terapia intensiva) e di Peschiera (2).

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono 347 i nuovi positivi in tutta la Regione. Sommati ai 370 di questa mattina, danno 717 nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono 33.920 i tamponi positivi processati in regione e sono 23.821 i cittadini che si sono negativizzati (questa mattina erano 23.728, +93 in nove ore). I deceduti per Covid-19 in Veneto sono complessivamente 2.241 (+4 da questa mattina), mentre i veneti attualmente positivi sono 7.858 (+250 da questa mattina). Infine, i ricoverati negli ospedali veneti sono diventati 426 (questa mattina erano 420). Nelle terapie intensive ci sono 45 pazienti Covid (di cui 39 positivi) e negli altri reparti i pazienti sono 381 (di cui 292 positivi).

