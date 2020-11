Più di 500 positivi in ospedali veronesi, quasi un quarto di tutto il Veneto

Gli ospedali della provincia di Verona hanno superato i 500 ricoverati positivi al coronavirus. E sono circa un quarto di tutti i pazienti Covid presenti negli ospedali veneti. A renderlo noto è la Regione Veneto nel bollettino delle 17 di oggi, 15 novembre, in cui sono riportati anche i nuovi contagi scoperti dall'aggiornamento delle 8 di questa mattina.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Dall'inizio della pandemia, sono stati 19.140 i veronesi risultati positivi ai test a tampone. Sono 76 in più rispetto a questa mattina. Attualmente sono 11.343 i positivi residenti in territorio scaligero (+68 da questa mattina), mentre i negativizzati sono diventati 7.036 (+2 rispetto a questa mattina). I morti per Covid-19 nel Veronese sono saliti a 761 (+6 da questa mattina, +10 in 24 ore). I positivi ricoverati negli ospedali del territorio veronese sono passati dai 497 di questa mattina ai 503 di questo pomeriggio (+6) e si trovano: a Borgo Roma (83, di cui 4 in terapia intensiva), a Borgo Trento (98, di cui 23 in terapia intensiva), a Legnago (65, di cui 9 in terapia intensiva), a San Bonifacio (41, di cui 9 in terapia intensiva), a Villafranca (97, di cui 17 in terapia intensiva), a Marzana (3), a Bussolengo (14), a Bovolone (4), a Negrar (59, di cui 2 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (39, di cui 4 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione i tamponi positivi hanno superato questa mattina la soglia dei 100mila da inizio pandemia e questo pomeriggio sono diventati 101.954 (+1.078 dalle 8 di oggi). I positivi attuali del Veneto sono 62.161 (+655 da questa mattina) mentre i negativizzati sono 36.933 (+408 da questa mattina). I morti sono saliti a 2.860 (+15 da questa mattina, +31 in 24 ore) mentre i ricoverati a causa del coronavirus sono passati da 2.299 a 2.341, di cui 262 in terapia intensiva (250 positivi e 12 negativizzati) e 2.079 negli altri reparti (1.972 positivi e 107 negativizzati).

