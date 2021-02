Covid, trend ancora buono a Verona. Bassi nuovi contagi, calano i positivi

Un gran numero di negativizzazioni è contenuto nel bollettino delle 17 di oggi, 15 febbraio, il quale mostra ancora un buon andamento dell'emergenza Covid in Veneto. Rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina, l'aumento dei contagi è molto ridotto e questo favorisce il calo di coloro che sono ora positivi al virus.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Continua ad essere contenuto il numero delle nuove infezioni. Il totale dei tamponi positivi processati da quasi un anno è salito a 61.984 (+15 da questa mattina), ma i veronesi attualmente positivi residenti nel Veronese sono scesi a 2.199 (-147 da questa mattina). I morti per Covid-19 sono diventati 2.252 (+9 da questa mattina), mentre è stato lungo il balzo in avanti delle negativizzazioni, salite a 57.533 (+153 da questa mattina). I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono in tutto 171 (di cui 22 in terapia intensiva), quattro in meno rispetto a questa mattina. Gli ospedali interessati sono quelli di Borgo Roma (21 pazienti di cui 3 in terapia intensiva), Borgo Trento (42 pazienti di cui 12 in terapia intensiva), Legnago (9 pazienti di cui 1 in terapia intensiva), San Bonifacio (9), Villafranca di Verona (65 pazienti di cui 5 in terapia intensiva), Marzana (2), Negrar (5 pazienti di cui 1 in terapia intensiva), Peschiera del Garda (15) e il Centro Riabilitativo Veronese (3).

CORONAVIRUS IN VENETO. Sono 321.820 i casi totali di contagio scoperti in Veneto dall'inizio dell'emergenza (+104 da questa mattina). Il maggior numero di questi casi ha avuto un esito felice perché sono diventati 288.164 i guariti in Veneto (+767 da questa mattina). I veneti che attualmente risultano positivi, anche se non necessariamente manifestano i sintomi di Covid-19 sono 24.109 (-701 da questa mattina). I restanti 9.547 (+38 da questa mattina) sono infine i morti per Covid-19 del Veneto. E fra coloro che sono malati, i più gravi vengono assistiti in ospedale dove i pazienti Covid sono ancora in diminuzione: in tutta la regione sono 1.413 in area non critica (di cui 915 positivi) e 141 in terapia intensiva (di cu 106 positivi).

