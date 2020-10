Covid-19: in nove ore sette nuovi morti in Veneto, uno era veronese

Sette decessi per Covid-19 sono stati registrati in Veneto tra le 8 e le 17 di oggi, 12 ottobre. E uno di questo è avvenuto nel Veronese. Lo si legge nel secondo bollettino diffuso oggi dalla Regione, l'aggiornamento pomeridiano che fa seguito a quello di questa mattina.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Il totale dei casi positivi veronesi ha raggiunto quota 7.233 alle 17 di oggi. Rispetto al dato delle 8 di questa mattina ci sono 56 contagiati in più. I veronesi attualmente positivi sono 1.082 (+45 rispetto a stamattina) mentre i negativizzati sono 5.539 (+10 rispetto a questa mattina). I deceduti per Covid-19 questa mattina erano 611 e purtroppo sono diventati 612, mentre i ricoverati negli ospedali veronesi positivi al coronavirus rimangono 47: a Borgo Roma 12 (di cui 3 in terapia intensiva), a Borgo Trento 4 (di cui 1 in terapia intensiva), a Legnago 12 (di cui 4 in terapia intensiva), a San Bonifacio 1, a Villafranca 10 (di cui 1 in terapia intensiva) e a Negrar 8 (di cui 1 in terapia intensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CORONAVIRUS NEL VENETO. Dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiati 32.062 veneti dal virus. E rispetto allo stesso dato di questa mattina la crescita è stata di 231 unità. I veneti che sono positivi al virus, al momento, sono 6.474 (+185 rispetto a questa mattina) ed in negativizzati sono 23.362 (+39 rispetto a questa mattina). E sono sette i nuovi deceduti per Covid-19 (2.226 in totale). Infine, il virus al momento ha costretto 403 veneti ad andare in ospedale per curari. Tra questi ci sono 41 pazienti in terapia intensiva (di cui 33 positivi) e 362 pazienti negli altri reparti (di cui 275 positivi).

Allegati