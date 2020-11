Coronavirus, Verona prossima ai 10mila positivi. Quasi 450 in ospedale

Se anche domani, 13 novembre, continueranno a peggiorare i dati sull'emergenza coronavirus, il territorio veronese si ritroverà con 10mila cittadini attualmente positivi, di cui 450 ricoverati negli ospedali. I numeri del bollettino delle 17 di oggi comunicano la delicatezza di un momento che tutti sperano sia il più difficile di questa seconda ondata di contagi; perché se questi saranno davvero il giorni del picco massimo, dalle prossime settimane si potrà assistere ad un miglioramento.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Il numero dei contagiati scoperti dalle autorità sanitarie veronesi è salito a 17.299. Rispetto all'aggiornamento delle 8 di questa mattina sono 162 casi in più. I veronesi attualmente positivi sono 9.920 (+102 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 6.652 (+53 da questa mattina). I morti veronesi per Covid-19 sono saliti a 727 (+7 da questa mattina, +14 in 24 ore). I ricoverati negli ospedali scaligeri positivi al virus (quindi sono esclusi i negativizzati) sono 436 (+7 da questa mattina, +13 in 24 ore). Si trovano a Borgo Roma (69, di cui 3 in terapia intensiva), a Borgo Trento (94, di cui 21 in terapia intensiva), a Legnago (48, di cui 9 in terapia intensiva), a San Bonifacio (29, di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca (85, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (4), a Bussolengo (15), a Bovolone (5), a Negrar (57, di cui 3 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (30, di cui 3 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Con questo ritmo di crescita, i tamponi positivi scoperti in Veneto potrebbero arrivare a 100mila in questo fine settimana. Dalle 8 alle 17 di oggi ne sono stati processati 1.260, facendo salire il totale dall'inizio della pandemia a 92.161. I veneti attualmente positivi sono 55.629 (+874 da questa mattina). I negativizzati sono 33.780 (+361 da questa mattina). I morti positivi al coronavirus sono diventati 2.752 in Veneto (+25 da questa mattina). Alle 17 di questo pomeriggio si trovavano negli ospedali veneti 2.123 pazienti a causa del coronavirus. Nelle terapie intensive il loro numero è salito a 223 (di cui 216 positivi), mentre negli altri reparti i pazienti Covid sono 1.900 (di cui 1.792 positivi).

