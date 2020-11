Più di 400 positivi negli ospedali veronesi, quasi 2.000 in quelli veneti

Tra le 8 e le 17 di oggi, 11 novembre, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi sono 28 in più, mentre il numero dei deceduti per Covid-19 è aumentato si 7 unità. Probabilmente la provincia di Verona sta attraversando la fase più critica di questa seconda ondata di contagi, ma anche nel resto della regione la situazione non migliora, come si può comprendere dal confronto tra il bollettino di questo pomeriggio ed il bollettino di questa mattina.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. In nove ore, il numero dei tamponi positivi esaminati nel Veronese è salito a 16.610 (+186) ed il numero dei veronesi positivi è arrivato a 9.359 (+148). I negativizzati sono diventati 6.534 (+31), mentre i deceduti veronesi per Covid-19 sono 717 (+7). I ricoverati positivi al virus negli ospedali veronesi sono in totale 423 (+28 da questa mattina): 69 a Borgo Roma (di cui 3 in terapia intensiva), 94 a Borgo Trento (di cui 21 in terapia intensiva), 48 a Legnago (di cui 10 in terapia intensiva), 23 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 87 a Villafranca (di cui 13 in terapia intensiva), 2 a Marzana, 14 a Bussolengo, 5 a Bovolone, 56 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 25 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. I tamponi che hanno dato esito positivo dall'inizio dell'emergenza in tutta la regione sono saliti a 88.702 (+1.365 dalle 8 di questa mattina). I veneti attualmente positivi sono 53.163 (+928 da questa mattina), i negativizzati sono 32.830 (+417 da questa mattina), mentre i deceduti sono saliti a 2.709 (+20 da questa mattina). Negli ospedali veneti, ci sono 2.048 pazienti a causa del coronavirus. In terapia intensiva sono 221, di cui 214 positivi, mentre negli altri reparti sono 1.827, di cui 1.718 positivi.

