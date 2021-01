Pazienti Covid scesi a 707 nel Veronese, calano anche i positivi al virus

Anche il bollettino delle 17 di oggi, 10 gennaio, conferma l'andamento visto nel report di questa mattina, ovvero un netto calo dei nuovi casi di positività al coronavirus ed una diminuzione più contenuta nei ricoveri per Covid-19 nel territorio scaligero.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 8 alle 17 di oggi si sono aggiunti 71 nuovi casi positivi al virus nel Veronese, dove i casi totali sono diventati 55.910. Prosegue il calo dei veronesi attualmente positivi al virus, scesi a 20.901 (-50 da questa mattina), come prosegue la forte crescita dei negativizzati, diventati 33.183 (+116 da questa mattina). Purtroppo non può diminuire il numero dei deceduti per Covid-19, i quali nel veronese sono 1.826 (+5 da questa mattina, +7 in 24 ore). E continuano a calare anche i ricoverati negli ospedali veronesi. In quest'ultimo aggiornamento sono diventati 707 (-4 da questa mattina, -6 in 24 ore). I positivi al coronavirus ricoverati si trovano a Borgo Roma (134, di cui 6 in terapia intensiva), a Borgo Trento (129, di cui 29 in terapia intensiva), a Legnago (87, di cui 6 in terapia intensiva), a San Bonifacio (73, di cui 9 in terapia intensiva), a Villafranca (117, di cui 21 in terapia intensiva), a Marzana (23), a Negrar (81, di cui 9 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (63, di cui 7 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. In tutta la regione, sono stati complessivamente diagnosticati 286.802 casi di contagio da coronavirus (+816 da questa mattina). I veneti che attualmente sanno di essere positivi sono 88.336 (-477 da questa mattina), mentre coloro che si sono negativizzati sono 191.044 (+1.260 da questa mattina). I casi rimanenti sono quelli di coloro che purtroppo hanno perso la vita a causa del virus, diventati 7.422 (+33 da questa mattina). La somma tra 2.984 e 390 è 3.374, ovvero il numero dei veneti ricoverati per malattie connesse al coronavirus. I ricoverati in terapia intensiva sono i 390 (di cui 358 positivi), mentre negli altri reparti ci sono i 2.984 ricoverati per Covid (di cui 2.576 positivi).

