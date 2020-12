Verona vicina ai 1.200 morti positivi al coronavirus da inizio della pandemia

Mentre la crescita dei contagi ha rallentato il suo ritmo, quella dei ricoveri e dei morti è ancora preoccupante in provincia di Verona, dove probabilmente domani si supereranno i 1.200 morti per Covid-19. Il bollettino delle 17 di oggi mostra una crescita modesta di nuove infezioni nel Veronese, ma dall'aggiornamento delle 8 di questa mattina è aumentata ancora l'occupazione di posti letto ospedalieri da parte di pazienti positivi al virus.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. I tamponi positivi che hanno certificato un contagio nel Veronese sono diventati 34.512. Da questa mattina se ne sono aggiunto 230, ma i veronesi attualmente positivi al virus sono solo 64 in più (da 16.297 a 16.361). I negativizzati sono passati da 16.824 a 16.957 (+133). E alto è stato il balzo in avanti dei decessi per Covid-19. Questa mattina il totale era 1.161, mentre alle 17 sono saliti a 1.194 (+33). Ed anche i ricoverati crescono, dai 702 di questa mattina ai 719 di questo pomeriggio (+17), contando solo i positivi presenti negli ospedali veronesi. I pazienti Covid veronesi si trovano a Borgo Roma (134, di cui 8 in terapia intensiva), a Borgo Trento (124, di cui 33 in terapia intensiva), a Legnago (106, di cui 8 in terapia intensiva), a San Bonifacio (69, di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca (112, di cui 20 in terapia intensiva), a Marzana (26), a Bovolone (2), a Negrar (82, di cui 8 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (64, di cui 6 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Il Veneto è ormai vicino ai 180mila tamponi con esito positivo dall'inizio della pandemia. Precisamente sono 179.376 (+1.808 da questa mattina). Attualmente, in tutta la regione ci sono 83.927 cittadini positivi (+790 da questa mattina), mentre i negativizzati sono 90.815 (+935 da questa mattina). I morti veneti per Covid-19 sono 4.634 (+83 da questa mattina). Infine, contando sia positivi che negativizzati, in questo momento ci sono 3.213 pazienti a causa del coronavirus. Tra di loro ci sono 358 pazienti in terapia intensiva (di cui 331 positivi) e 2.855 negli altri reparti (di cui 2.615 positivi).

