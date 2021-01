Sono 693 i pazienti Covid negli ospedali veronesi, 88 in terapia intensiva

I primi bollettini del 2021 confermano l'andamento stabile della pandemia da coronavirus in Veneto e nel Veronese. Anche l'aggiornamento delle 17 di oggi, 1 gennaio, mostra dati poco differenti rispetto a quelle del bollettino delle 8 di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. I casi positivi riscontrati nel veronese attraverso i tamponi sono diventati 51.183 (+292 da questa mattina). Il numero dei morti è rimasto stabile a 1.694, ma i veronesi attualmente positivi sono saliti a 20.445 (+79 da questa mattina) ed ancor più grande è stata la crescita dei negativizzati, ora 29.044 (+213 da questa mattina). Lieve l'aumento dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Questa mattina erano 689 e sono diventati 693 alle 17, così distribuiti: 136 a Borgo Roma (di cui 10 in terapia intensiva), 123 a Borgo Trento (di cui 27 in terapia intensiva), 96 a Legnago (di cui 5 in terapia intensiva), 77 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 113 a Villafranca (di cui 19 in terapia intensiva), 17 a Marzana, 1 a Bovolone, 75 a Negrar (di cui 11 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 6 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Hanno superato i 260mila i casi di contagio accertati in tutta la regione. I casi positivi complessivi sono 260.228 (+1.548 da questa mattina). I veneti attualmente positivi sono 93.379 (+797 da questa mattina) e 160.203 i negativizzati (+734 da questa mattina). E ancora paurosa la mortalità di Covid-19, con i decessi dei veneti positivi al virus saliti a 6.646 (+17 da questa mattina). I ricoverati negli ospedali veneti per coronavirus salgono da 3.386 a 3.394. In terapia intensiva sono 403 (di cui 376 positivi e gli altri negativizzati) e negli altri reparti sono 2.991 (di cui 2.666 positivi e gli altri negativizzati).

