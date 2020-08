Pur con nuovi contagiati, diminuiscono veronesi positivi al coronavirus

Nuovo bollettino della Regione Veneto sulla diffusione del coronavirus. L'aggiornamento è delle 17 di oggi, 1 agosto, ed è il secondo di questa giornata dopo quello delle 8 di questa mattina.

CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA. Crescono i contagiati ma diminuiscono i veronesi attualmente positivi al virus. I nuovi contagiati sono 2 ed hanno fatto salire il numero dei tamponi positivi conteggiati nel Veronese a 5.209. Ma i veronesi che attualmente risultano positivi al coronavirus sono scesi dai 77 di questa mattina ai 75 di questo pomeriggio. Quattro infatti sono i cittadini che si sono negativizzati, il cui conto complessivo è salito a 4.546. Fermo, per fortuna, il conto dei morti a 588. E fermo anche il conto dei pazienti Covid negli ospedali scaligeri (2 nell'area non critica dell'ospedale di Borgo Roma).

CORONAVIRUS IN VENETO. È salito a 20.190 il numero complessivo dei veneti contagiati dal coronavirus. Rispetto a questa mattina ce ne sono 24 in più. Mentre i veneti attualmente positivi al virus sono 1.019 (+18 rispetto a questa mattina). Non sale il contatore dei deceduti per Covid-19 (in Veneto le vittime sono state finora 2.075), mentre si aggiungono nuovi cittadini non più positivi al virus. I negativizzati ora sono 17.096. Ritornano 114, dopo essere scesi a 113, i pazienti Covid negli ospedali Veneti (ma tra di loro solo 29 sono positivi, gli altri sono negativizzati), mentre rimane fermo a 7 il numero dei pazienti Covid nelle terapie intensive (di cui 4 positivi).

