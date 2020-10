Senza patologie, 55enne morto per Covid. La moglie: «Questo mostro c'è»

Non un vero e proprio litigio, ma la secca replica ad un commento scritto sulla pagina Facebook della testata TgVerona. Il telegiornale locale di Telenuovo, come tutti i mezzi di comunicazione seri, tiene quotidianamente aggiornati i cittadini sull'evoluzione della pandemia da coronavirus. E lo fa attraverso la televisione, ma anche attraverso il suo sito internet ed i social network. Sui social, però, l'interazione è più diretta e, purtroppo, capitano anche commenti negativi verso chi cerca di lavorare nel miglior modo possibile per diffondere informazioni corrette sul virus.

Le informazioni principali sono contenute tutti i giorni nei due bollettini che la Regione Veneto trasmette ai mezzi di comunicazione. Bollettini che anche TgVerona pubblica e condivide sui social, lasciando agli utenti di Facebook libertà di commentare. Ed alcuni di questi commenti sono stati molto critici, arrivando anche a negare l'esistenza del coronavirus e ad accusare la testata di disinformazione. Altri utenti, però, hanno il coraggio di replicare, come ha fatto una signora di San Bonifacio, di nome Daniela, rimasta vedova a causa del coronavirus. Di fronte al commento di un cittadino che chiedeva dati più precisi su due 55enni veronesi morti per Covid-19, lei ha risposto così: «Te la dò io la notizia certa. Uno di questi di 55 anni è mio marito, morto domenica 25 alle 20.25 per polmonite da Covid, intubato da 15 giorni, senza e dico senza patologie. Ha solo preso il Covid. E non è fare terrore ma informare che questo mostro c'è».