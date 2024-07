Cormorano rimane impigliato nella rete di un campo da calcio e viene liberato dai pompieri

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Caldiero, intorno alle 9.45 di lunedì in via Ponterotto, per salvare un Cormorano comune che era rimasto impigliato nella rete di protezione di un campo da calcio.

Partiti dal distaccamento di Caldiero con un autopompa e da Verona con un autoscala, i pompieri hanno raggiunto e liberato il volatile che risultava ferito, il quale è stato poi affidato al personale della polizia provinciale per il trasferimento presso una struttura veterinaria.