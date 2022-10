I cori a Hitler e le parole contro Balotelli, Castellini assolto

Assolto due volte per lo stesso motivo: «Il fatto non costituisce reato». Il dirigente veronese di Forza Nuova Luca Castellini era stato accusato di propagandare «idee fondate sulla presunta inferiorità della razza nera» e di istigare «a compiere atti di discriminazione e di odio razziale». Due accuse riferite a due distinti episodi, uno avvenuto nel 2017 e l'altro nel 2019. Due accuse unite in un unico processo arrivato ieri, 4 ottobre a sentenza. Una sentenza di assoluzione per Castellini.

Luca Castellini era stato rinviato a giudizio per i cori inneggianti ad Hitler e al nazismo durante la festa degli ultras della Curva Sud dopo la promozione dell'Hellas Verona in Serie A del 2017. Procedimento unificato con quello che ha visto Castellini protagonista di alcune esternazioni per il cosiddetto "Caso Balotelli". Nel 2019, il calciatore Mario Balotelli giocava nel Brescia e durante la partita in casa dell'Hellas Verona sentì dei presunti cori razzisti provenire verso di lui dai tifosi gialloblù. A quei cori, Balotelli reagì scaraventando il pallone in curva. Intervistato sull'episodio, Castellini disse di non ritenere Balotelli del tutto italiano, nonostante il calciatore goda della cittadinanza italiana.

Fatti che, secondo il giudice che ha emesso ieri la sentenza, non costituiscono il reato di cui Luca Castellini era accusato e quindi l'imputato è stato assolto. Un sentenza vissuta dal dirigente di Forza Nuova come una vittoria contro il «politicamente corretto» e contro coloro che lo avevano già condannato con «sentenze politiche, poliziesche e calcistiche». Castellini ha poi ringraziato gli avvocati e «chi ha avuto la forza di non voltarmi le spalle sul lavoro», ribadendo la sua volontà di resistere e dando appuntamento a sabato prossimo «al banchetto di Forza Nuova in Piazza Pradaval».

Diverso invece è stato il commento di due associazioni veronesi, il Circolo Pink e Aned Verona, che si erano state ammesse come parti civili. «L'imputato, all'inizio del dibattimento, aveva farfugliato una dichiarazione spontanea circa "l’atrocità dell’Olocausto", ma ribadendo che, eccitato dalla festa e dal clima da stadio, avrebbe richiamato Hitler per pura goliardia, per scherzo, per gioco - hanno riferito le due associazioni in una nota congiunta - Pur nell'amarezza di una banalizzazione e sottovalutazione che non comprendiamo, rispettiamo la sentenza e attendiamo le motivazioni, per valutare la possibilità di impugnazione. Ma non scordiamo che inneggiare a Hitler significa apprezzare i lager dove si è consumato lo sterminio di sei milioni di ebrei, di centinaia di migliaia di rom e sinti, di milioni di deportati per motivi politici, religiosi, etnici, di orientamento sessuale. Continueremo la nostra battaglia culturale e politica mostrando i valori e gli ideali, fondamentali e fondanti, di libertà, giustizia e pace che i milioni di vittime e di oppositori del nazismo e del fascismo hanno consegnato al mondo».