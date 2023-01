Da 68 anni in servizio all'ospedale di Borgo Trento, il cordoglio di Zaia per la scomparsa di suor Luisidia Casagrande

«In quasi settant’anni di servizio ha dimostrato una dedizione che è stata frutto non solo dell’impegno professionale ma di una motivazione più profonda. Resterà un modello per tutti coloro sono impegnati nella nostra sanità che è un’eccellenza per il livello qualitativo del lavoro che ogni giorno viene svolto da migliaia di professionisti e operatori oltre che per i livelli clinici e tecnologici di avanguardia di cui è protagonista». Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa a 104 anni di suor Luisidia Casagrande, religiosa sanitaria che ha prestato servizio per 68 anni all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

«La chiamavano l’Angelo del Laboratorio Analisi, - prosegue il governatore del Veneto Luca Zaia - un soprannome che va ben oltre la sua posizione di decana delle caposala e di riferimento per generazioni di infermieri. Mi unisco alle numerose persone che in questo momento la ricordano e sono vicino a tutti coloro che le hanno voluto bene», ha concluso il presidente della Regione Veneto.