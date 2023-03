Incidente a Guidonia, il cordoglio di Zaia e Meloni per la morte dei due piloti dell'aeronautica militare

«Il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello sono due piloti che oggi hanno perso la vita salvando quella di molti altri. Un gesto di eroismo dei due top-gun dell’aeronautica militare che oggi con un estremo sacrificio, quello della loro vita, hanno evitato una strage». Così interviene il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sull’incidente aereo avvenuto a Guidonia in provincia di Roma e che ha purtroppo visto morire il veronese Marco Meneghello, originario di Legnago, e Giuseppe Cipriano di Montalbano Jonico.

Lo stesso governatore Luca Zaia ha poi aggiunto: «Con questa manovra eroica Meneghello, veneto, originario di Legnago, un pilota militare esperto che ha fatto della passione per il volo la sua professione, è riuscito a evitare le case, a cento metri dal punto di impatto c’era un asilo». Il presidente del Veneto ha quindi concluso: «Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio alle famiglie dei due piloti, agli amici e all’aeronautica militare».

Stando alle dichiarazioni contenute in una nota del procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, in relazione all'incidente di Guidonia, la manovra avrebbe evitato conseguenze ancora più serie per altre persone: «Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, - spiega Menditto - dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato li direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime».

Al momento non è tuttavia chiaro chi pilotasse l'aereo finito in un prato e chi quello in ambito urbano evitando però le case. Secondo alcune ricostruzioni il secondo sarebbe stato pilotato da Cipriano. In merito è intervenuto anche il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo: «È possibile che il pilota abbia cercato di evitare il contatto con le case, - ha detto a RomaToday il primo cittadino che ha già confermato che verrà proclamato il lutto cittadino - e che per questo sia rimasto sino all’ultimo all’interno del velivolo: siamo di fronte a un miracolo o a un gesto di eroismo».

Dal fronte del governo italiano è giunta anche la voce della premier Giorgia Meloni: «La notizia della morte dei due piloti dell'aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia ci riempie di tristezza. - ha detto la presidente del Consiglio - A nome del governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo stormo e all'intero corpo dell'aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere».