Funerali di Stato per Berlusconi, FI Veneto: «Ci ha insegnato ad essere sempre ottimisti». Tommasi: «Ha segnato la storia dell'Italia»

Nonostante la malattia di cui soffriva da tempo, la leucemia mielomonocitica cronica, fosse divenuta di pubblico dominio, la morte di Silvio Berlusconi avvenuta ieri in ospedale a Milano ha sicuramente sorpreso tutti. Il fondatore di Fininvest e Mediaset, nonché del partito Forza Italia, imprenditore di successo, ex presidente del Milan e poi del Monza, per quattro volte premier, si è arreso all'età di 86 anni nella giornata del 12 giugno 2023. Una data che, volenti o nolenti, assumerà in futuro un carattere di rilevanza "storica" e, forse, non tanto perché, come da più parti ci si è affrettati a dire, segnerebbe la "fine di un'era", quanto perché ha visto abbandonare questo mondo l'uomo che, perlomeno in Italia, più di tutti ha contribuito a dare forma all'epoca in cui tuttora viviamo, con le contraddizioni, pregi e difetti che la connotano. Che un processo lungo praticamente trent'anni si possa esaurire in un giorno, è un'affermazione difficile da credere vera, sotto ogni aspetto: psicologico, sociologico, persino politico. O davvero qualcuno è convinto che, a far data da oggi, smetteremo di parlare dei partiti di qualcuno, della Lega di Salvini, di FdI di Meloni, del Pd di Schlein, come trent'anni fa, per la prima volta, si iniziò a fare con Forza Italia di Berlusconi, prima, di Silvio (addirittura!) poi...?

L'Italia renderà omaggio a Silvio Berlusconi nella giornata di mercoledì 14 giugno, con i funerali di Stato che si terranno in Duomo a Milano durante il pomeriggio. È annunciata la presenza di molti leader mondiali, oltre ovviamente alle autorità nazionali. Nel frattempo sono numerosi i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore si sono susseguiti. Dal Consiglio regionale del Veneto, la capogruppo di Forza Italia, Elisa Venturini, in una nota ha dichiarato che «la scomparsa di Silvio Berlusconi ci priva di un uomo che ha cambiato questo paese sotto molti punti di vista. La sua azione - ha poi proseguito Venturini - come imprenditore e come politico ha introdotto in Italia concetti nuovi di modernità, libertà, efficienza e ha saputo costruire una proposta politica liberale che ha saputo appassionare e coinvolgere miioni di persone». La capogruppo in Veneto di Forza Italia ha quindi aggiunto: «Se devo immaginare qual è stato l'insegnamento più profondo che ci ha dato Silvio Berlusconi credo sia l'essere sempre ottimisti e positivi. Lui era l'esempio che l'impegno, la dedizione, la costanza ed il lavoro, alla fine portano ai risultati. "Chi crede, vince" ripeteva sempre. Ci ha insegnato a credere nella forza dei sogni, a non aver paura di alzare lo sguardo e pensare in modo positivo».

A Verona non è mancato d'intervenire anche il sindaco della città capoluogo, Damiano Tommasi, il quale ha voluto esprimere così il suo cordoglio per la morte dell'ex premier: «Il presidente Berlusconi ha segnato la storia politica e non solo dell'Italia degli ultimi 30 anni. Il suo carisma e la sua leadership lasciano un'importante eredità. La storia di Berlusconi - ha poi ricordato Tommasi - oltre che politica ed imprenditoriale è stata anche sportiva. L'eccezionale percorso dell'A.C. Milan sotto la sua guida rimarrà per sempre nella storia del calcio internazionale». Secondo quanto riferito dal Comune, il sindaco Damiano Tommasi ha inoltre inviato nella mattinata di ieri, poco dopo la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, un telegramma alla sua famiglia. Restando sempre a Palazzo Barbieri, anche il movimento civico Traguardi ha scelto di commentare la notizia della morte dell'ex leader di Forza Italia: «Al di là dell'appartenenza politica, la scomparsa di Silvio Berlusconi sta muovendo un'onda di partecipazione trasversale alla quale ci uniamo, riconoscendo al cavaliere, come ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella, di essere stato il protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Nel bene o nel male, la sua politica ha influenzato la nostra generazione. Esprimiamo il nostro cordoglio ai famigliari, al partito politico e ai suoi esponenti».

Dopo gli interventi di Salvini, ma anche del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del governatore Zaia, dal fronte leghista a parlare è stato inoltre l'eurodeputato veronese Paolo Borchia: «La politica, l'economia e la società del nostro paese - ha dichiarato Borchia - perdono un grandissimo protagonista. Innovatore geniale, inguaribile ottimista, self made man capace di costruire un impero in grado di creare novità nel campo della pubblicità, delle telecomunicazioni e della comunicazione politica. Una figura discussa, spesso eccessivamente e a sproposito, ma indiscutibilmente un grande. Solo la storia darà riconoscimento a quanto è stata impattante l'azione di Silvio Berlusconi sul nostro paese». Parole consonanti sono state quelle di Enoch Soranzo, presidente del gruppo consiliare in Veneto di Fratelli d'Italia, il quale ha parlato di Berlusconi nei termini di «una grande figura di statista, di imprenditore, di uomo e politico non sempre compreso, spesso criticato, che ha ha saputo creare nel nostro paese una destra riformista, rinnovata nel respiro internazionale, un politico che ha fatto la storia».

Il cordoglio di queste ore non si è poi limitato alla compagine politica, non mancando messaggi pubblici anche da parte dei numerose categorie economiche. Il presidente della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Massimiliano Giansanti e la dg Annamaria Barrile, ad esempio, hanno fatto sapere di aver appreso «con profondo rammarico la notizia della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi». In tal senso, Confagricoltura «esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, a Mediaset e a Forza Italia». Anche il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, ed il direttore generale Marcello Di Caterina, hanno commentato in una nota la morte di Silvio Berlusconi: «Siamo profondamente addolorati per la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, che è stato un vero protagonista della storia del nostro paese a livello imprenditoriale, politico, televisivo e sportivo. L’Italia perde oggi un uomo visionario, un imprenditore brillante, un lavoratore instancabile, un italiano fiero, un europeista convinto».

Dal territorio scaligero, infine, è giunto il messaggio di Andrea Lavagnoli, presidente provinciale di Cia - Agricoltori Italiani: «È morta la persona che più di tutti ha contribuito a cambiare la società e la politica italiana recente. - ha detto Andrea Lavagnoli - Nei suoi quasi trent’anni di politica Berlusconi ha rivoluzionato il concetto di leadership attraverso le sue televisioni e i risultati ottenuti in ambito imprenditoriale e sportivo, riscrivendo di fatto l’immaginario del nostro paese».