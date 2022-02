Morti entrambi nel giro di mezz'ora per Covid-19 dopo una vita passata insieme

Hanno vissuto insieme per settant'anni e insieme si sono spenti per Covid-19. Si sono tenuti ieri, 2 febbraio, i funerali di Irma Gilioli e Annibale Meneghelli, 86 anni lei e 93 anni lui, due coniugi di Nogarole Rocca deceduti la settimana scorsa all'ospedale di Villafranca. Entrambi avevano contratto il coronavirus ed entrambi hanno sviluppato la malattia in forma grave, come riportato da Ansa. Lei è spirata per prima, dopo 16 giorni di ricovero. E dopo circa mezz'ora è morto anche il marito. I due non si erano sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Pare che Annibale Meneghelli avesse sofferto di brutte complicazioni dopo aver ricevuto il vaccino antinfluenzale. Questo lo avrebbe reso diffidente e così non si è vaccinato contro il coronavirus. Come lui, anche sua moglie non lo ha fatto. E purtroppo è stato proprio questo virus ad interrompere le loro vite.