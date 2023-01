Accusati di 47 furti tra Novara e Verona, in carcere due 39enni

Sono ritenuti responsabili di almeno 47 furti, alcuni dei quali compiuti in provincia di Verona. Sono due 39enni astigiani arrestati dai carabinieri di Villanova d'Asti. I militari hanno portato in carcere la coppia, che risulta residente a San Damiano d'Asti, eseguendo così le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale astigiano. Un arresto è stato eseguito a Torino e l'altro ad Alessandria. Gli indagati sono stati condotti nelle carceri dei due capoluoghi piemontesi, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Secondo quanto riportato da Ansa, l'accusa nei confronti dei 39enni è furto aggravato in concorso e già nel 2021 i due erano stati denunciati per reati simili. I 47 colpi ora contestati sarebbero stati commessi tra l'agosto e il dicembre dell'anno scorso e sono in tutto 47. Il raggio d'azione della coppia si estendeva in tutto il Nord Italia, dato che gli illeciti sono avvenuti nelle province di Asti, Torino, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Novara, Piacenza, Cremona, Varese, Pavia e Verona.

La coppia di presunti ladri era specializzata in furti alle macchinette per le foto-tessere e ai distributori di acqua potabile (le "casette dell'acqua"). I due avrebbero colpito anche più volte nelle stesso giorno, spesso in territori isolati e a volte anche in luoghi di culto. Gli indagati rompevano gli apparecchi nei punti in cui venivano custodite le monete o le banconote, arraffavano tutto e si allontanavano rapidamente.