Coppia di anziani muore in ospedale per il Covid-19 dopo un mese di ricovero

Dopo un mese trascorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Magalini di Villafranca di Verona, una coppia di anziani veronesi è morta a poche ore di distanza l'uno dall'altra a causa del Covid-19.

Marito e moglie, originari di Bussolengo, avevano scoperto di essere stati infettato alla fine del mese di dicembre ed entrambi non risultano essere stati vaccinati: il primo ad ammalarsi sarebbe stato Rino Perinelli, di 69 anni, dopodiché è stata la volta della moglie, Laura Sorio, di 70 anni.

I due sarebbero arrivati al Magalini già in gravi condizioni ed erano stati portati subito in terapia intensiva. Poco dopo il loro ricovero, il coronavirus aveva colpito anche il figlio della coppia, la moglie di questi e il loro bambino, che grazie alle cure dei medici si sono ristabiliti.

Mercoledì si sono svolti i funerali dei due coniugi, accompagnati nel loro ultimo viaggio da amici e conoscenti, alcuni dei quali in motocicletta, la grande passione di Rino.