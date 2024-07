Coppia aggredita in strada. Coltelli, calci e pugni per rapinarla

Si sono avvicinati a una giovane coppia, li hanno circondati e si sono scagliati su di loro con violenza, usando anche dei coltelli per derubarli. Tre ragazzi di origine nordafricana sono stati individuati e arrestati dagli agenti delle Volanti di Verona per rapina aggravata in concorso.

Era da poco passata la mezzanotte di venerdì scorso, 5 luglio, quando alla questura scaligera è giunta la segnalazione di una violenta aggressione in prossimità della fermata dell'autobus di Piazza Renato Simoni. Un gruppo di cinque ragazzi aveva aggredito una giovane coppia.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, le vittime di 25 e 24 anni hanno riferito di essere state aggredite con calci e pugni a scopo di rapina. Gli aggressori, vista la loro resistenza, hanno inseguito i due fidanzati, ferendo la ragazza allo zigomo ed il giovane con una coltellata al braccio. Per questo, all’arrivo della polizia, i due sono stati trasportati in ospedale. La prognosi per il ragazzo è di 15 giorni, mentre per la giovane la prognosi è di 10 giorni.

Nonostante l'aggressività dei malviventi, i giovani erano riusciti a divincolarsi e a rifugiarsi all’interno di un androne condominiale, dove avevano scattato alcune foto ai rapinatori. E prima di darsi alla fuga, uno dei malviventi era riuscito a sottrarre alla coppia delle cuffiette per ascoltare la musica.

Grazie alle descrizioni e alle immagini fornite dalle vittime, gli agenti hanno intercettato tre sospetti in Piazza Pradaval. Sono un 25enne marocchino e un 21enne algerino entrambi irregolari sul territorio italiano, insieme ad una 19enne di origine marocchina con cittadinanza italiana. Tutti e tre già noti alle forze dell'ordine e con numerosi precedenti. Il ventunenne è stato ritrovato con al collo le cuffie appena sottratte e con le mani ancora sporche di sangue, mentre la diciannovenne è stata trovata in possesso di un telefono rubato qualche giorno prima, ed è stata denunciata per ricettazione.

Portati in questura, i tre sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. E su disposizione del pm di turno, sono stati accompagnati nel carcere di Montorio. Il giudice ha poi convalidato gli arresti ed ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere.