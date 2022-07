Convalidato fermo di Edlaine Ferreira per l'omicidio del marito. La donna resta in carcere

Ha confermato quanto aveva confessato ed in particolare le modalità con cui mercoledì scorso, 20 luglio, ha ucciso suo marito.

La 36enne brasiliana Edlaine Ferreira, assistata dalla sua avvocata, è stata ascoltata ieri dalla giudice per le indagini preliminari di Verona Paola Vacca. Nell'udienza di convalida per il fermo, tenutasi in carcere dove la donna è rinchiusa da marcoledì sera, non sono emersi ulteriori particolari rispetto a quelli già noti. Edlaine Ferreira ha ribadito la sua versione dei fatti. Ha detto di essere stata lei ad aver colpito il marito, il 37enne Francesco Vetrioli, con quattro martellate e diciotto coltellate, uccidendolo mentre dormiva nella loro abitazione di Vicolo San Valentino a Bussolengo. Lo avrebbe fatto perché l'uomo sarebbe stato violento con lei e non le avrebbe permesso di uscire in quanto eccessivamente geloso. Martedì sera, poi, la coppia avrebbe litigato, ma il delitto non è avvenuto durante una lite violenta. La 36enne avrebbe aspettato che l'uomo fosse a letto, addormentato, per colpirlo intorno alle 3 della notte di mercoledì. Un omicidio poi confessato alle 13 dello stesso giorno prima alla polizia locale di Bussolengo e poi ai carabinieri.

Nessuna novità, dunque, è stata esposta al gip che ha convalidato il fermo ed ha ordinato di lasciare Edlaine Ferreira in carcere. Nessuna attenuante al momento viene riconosciuta alla 36enne. Anzi, il pubblico ministero Carlo Boranga la accusa di omicidio volontario aggravato. E le aggravanti sono quelle di aver ucciso il coniuge, di averlo fatto con premeditazione e di aver agito quando la vittima non era in grado di difendersi.

Circolano poi dei dubbi sulla versione della rea confessa. Alcuni conoscenti di Francesco Vetrioli, infatti, contestano le dichiarazioni fornite dalla donna. E secondo alcuni quella di Edlaine Ferreira sarebbe solo una strategia per indossare i panni della vittima, facendo credere che il marito sia il vero colpevole. «Ho lavorato con Francesco - ha dichiarato un conoscente del 37enne veronese - Era un gran bravo ragazzo e non avrebbe fatto del male a una mosca. Sono sconvolto da quanto è successo e la versione della donna mi lascia basito». E non è l'unica testimonianza a descrivere Francesco Vetrioli come un uomo non violento.