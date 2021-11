Fermato in contromano in A4 di notte, è ubriaco: patente revocata e auto confiscata

Uscito da una discoteca del Vicentino, si è messo in auto dopo qualche bicchiere di troppo, imboccando l'A4 in contromano e rischiando così anche di provocare un incidente.

Un trentenne di origini bosniache, residente a Verona, è stato intercettato e fermato dalla Polizia Stradale di Verona alle ore 5 di domenica, dopo le segnalazioni giunte da alcuni automobilisti. L'uomo, alla guida della sua Bmw 320, ha percorso una decina di chilometri in contromano ed è stato fermato da una pattuglia della Polstrada in prossimità di Verona Est: una volta ricevuto l'allarme infatti, gli operatori si sono lanciati subito alle sue calcagna e segnalato il pericolo agli altri utenti della strada, mentre il guidatore continuava a procedere in terza corsia.

Una volta fermato è stato sottoposto all'alcolt test, che ha rilevato un valore di 1,96: quasi quattro volte il limite consentito. Il trentenne è stato dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata revocata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca, mentre le sanzioni pecuniarie superano i 2 mila euro.