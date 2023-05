Controllo di vicinato a Verona: la fase sperimentale parte in due circoscrizioni

Dopo il lavoro svolto nei mesi scorsi tra Amministrazione comunale di Verona, Prefettura, forze dell’ordine e circoscrizioni coinvolte, è pronto a partire il progetto Controllo di vicinato, che intende unire Comune e cittadini attraverso una rete di azioni che portano alla cura condivisa del proprio territorio e ad aumentare il senso di comunità di ciascuno. Definito dunque sia il protocollo operativo, che spiega le finalità del progetto e le macro aree di intervento, sia di quello applicativo, una sorta di vademecum che entra invece nel dettaglio di chi fa cosa e indica le modalità di partecipazione.

Da palazzo Barbieri specificano che questo meccanismo non intende sostituirsi a nulla di ciò che è già presente sul territorio, ma si aggiunge come ulteriore strumento di vigilanza, la cui vera peculiarità è proprio la partecipazione dei cittadini, i quali saranno coinvolti in un sistema di sicurezza urbana dove ogni elemento e ogni attore ha un suo ruolo. Il tutto sotto il coordinamento delle forze di polizia e della polizia locale scaligera.

Il progetto, da oggi riconoscibile attraverso un logo specifico in linea con le diverse iniziative del "Quartiere che vorrei", sarà presentato lunedì sera e martedì nelle due circoscrizioni che per prime ne sperimenteranno l’attuazione, la 2a e la 3a, scelte per l’input dato su tale tematica e per la disponibilità ricevuta.

Oltre all’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, agli incontri parteciperà anche il Questore di Verona Roberto Massucci, a dimostrazione della collaborazione alla base della progettualità. Presenti poi i presidenti delle Circoscrizioni 3a, Riccardo Olivieri, e 2a, Elisa Dalle Pezze, insieme al comandante della polizia locale Luigi Altamura.

«Il Controllo di vicinato mette a terra quanto già previsto dalle linee guida del Ministero degli Interni e che è alla base del Protocollo siglato a febbraio con la Prefettura e le forze dell’ordine – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Si tratta di un meccanismo che si aggiunge come ulteriore strumento di vigilanza ma anche di partecipazione attiva, inserendosi in quell’idea di quartiere che vorrei che la nostra Amministrazione sta portando avanti. Nel lavoro di questi mesi sono stati definiti il protocollo operativo e il vademecum operativo, entrambi saranno oggetto degli incontri in 2a e 3a Circoscrizione, individuare per sperimentare il progetto sulla base della disponibilità già ricevuta. La buona riuscita dell’iniziativa dipende dalla partecipazione dei cittadini – ha aggiunto Zivelomghi-. Confido nella loro ampia risposta, sarà un ulteriore modo per mettere a fuoco e mettere a sistema il concetto di rete e di collaborazione tra i diversi attori della nostra città».

Lunedì sera alle 20.30 in 3a, al Circolo Noi in via Bassone 34, martedì 23 maggio in 2a nella sala parrocchiale San Benedetto in Valdonega in via Marsala 56/A.

«Il Controllo di vicinato ha anche la funzione di responsabilizzare i cittadini sui luoghi che abitano – ha detto il presidente della Circoscrizione 3a Riccardo Olivieri -. Certamente su questi temi c’è l’azione dell’Amministrazione, ma la complessità della società di oggi non può prescindere dalla partecipazione della cittadinanza. Partiamo dal quartiere del Basson dove già in passato si era formato un gruppo di cittadini attivi sul fronte della sicurezza, ciò che fa la differenza è che ora avranno un canale istituzionale di riferimento».

«L’ottica di intervento è quella della sussidiarietà - ha detto la presidente della 2a Elisa Dalle Pezze -. L’attenzione si concentra particolarmente sui quartieri residenziali, dove a volte mancano punti di aggregazione. L’obiettivo è far riscoprire il senso di comunità, oltre a ridurre il gap tra sicurezza reale e percepita».

«Il compito della polizia locale sarà di formare i cittadini, spiegare loro i diversi compiti e quali segnalazioni possono fare e quali no - ha aggiunto il comandante della polizia locale Luigi Altamura -. Si parte con una fase sperimentale di circa 6 mesi che si potrà poi estendere in base alle segnalazioni e all’effettiva partecipazione della cittadinanza».

I punti di segnalazione e l’oggetto delle segnalazioni saranno poi indicati nelle istruzioni e in tutte le indicazioni che saranno fornite sul sito, ma vedrà due canali principali, uno per i reati rivolti alle forze dell’ordine e uno di cui si occuperà direttamente l’amministrazione attraverso la polizia locale e i propri uffici, che riguarda invece aspetti di allerta su temi di degrado e su temi di percezione della sicurezza. Figura fondamentale in tutto questo è il coordinatore del gruppo, che da un lato terrà i contatti con i cittadini, dall’altro riceverà la formazione e sarà in diretto rapporto con la polizia locale e con l’assessore alla Sicurezza.

Il progetto sarà realizzato in due macro fasi principali. La prima , un periodo di test di applicazione che vedranno coinvolte due Circoscrizioni su otto, la 2a e la 3a, individuate sulla base della disponibilità già ricevuta, e una seconda fase che sarà quella applicativa cosìdetta a regime.

Punti cardine del progetto

CONTROLLARE E OSSERVARE IL TERRITORIO - Conosciamo talmente bene i luoghi che ci circondano che non li osserviamo mai con attenzione. Conosciamo chi abita nel nostro palazzo? Chi frequenta il nostro bar, la piazza o il parco dove facciamo jogging. Sappiamo quali sono le auto parcheggiate fuori casa e a chi appartengono?

È importante guardare ciò che accade intorno a noi per rilevare situazioni anomale, capire se si verificano spesso e imparare a capire gli eventuali segnali che ci dicono che attorno a noi sta accadendo qualcosa di anomalo.

Dobbiamo però disporre di un riferimento istituzionale al quale segnalare ciò che abbiamo osservato. È questa, in ultima analisi, la quintessenza del Controllo di vicinato.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI - Possono essere: mezzi di trasporto sospetti, potenziali fenomeni di bullismo, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, significative situazioni di degrado urbano, disagio sociale e di disturbo al riposo delle persone, atti vandalici, persone in stato confusionale o senza fissa dimora, utilizzi indebiti di spazi pubblici, malfunzionamenti o interruzioni di servizi pubblici.

COMPITI DEL COORDINATORE - Ha un ruolo fondamentale perché è l’anello do congiunzione tra il "gruppo", le forze di polizia e la polizia locale. Il coordinatore sarà riconosciuto ufficialmente dall’Amministrazione comunale e sarà inserito in un elenco quale referente coordinatore di zona. Dovrà comunicare solo le segnalazioni ritenute importanti, manterrà i contatti con le Forze di Polizia e ala Polizia locale al fine di ricevere informazioni sulle azioni criminali più recenti nella zona o in zone limitrofe, avrà cura di trasmettere le informazioni ricevute utili per la comunità con un semplice passaparola o compilando piccolo messaggi da comunicare nei modi ritenuti opportuni. Dovrà inoltre incoraggiare la vigilanza informale tra i residenti dell’area, mettere insieme piccoli indizi per poterli comunicare se necessario, accogliere i nuovi vicini informandoli e integrandoli nell’attività di controllo di vicinato.

COSA NON FA UN GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO - Anzitutto non si sostituisce alle Forze di Polizia che hanno il compito esclusivo di svolgere l’attività di repressione e di ricerca degli autori dei reati. Non devono quindi intervenire in caso di reato, non fa indagini sugli individui, non scheda le persone, non si intromette nella sfera privata altrui.