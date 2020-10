Fermato per un controllo, deve scontare una pena per furto e rapina

I carabinieri di Bardolino lo hanno fermato nel pomeriggio del 13 ottobre per un normale controllo, scoprendo però che sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Verona e così per C.V. classe 1983 pregiudicato di origini moldave, in Italia senza fissa dimora, sono scattate le manette.

I militari erano impegnati in un posto di controllo lungo via Croce, a Bardolino, quando hanno fermato un furgonr con a bordo due uomini d'origine moldava. Uno dei due avrebbe cercato in qualche maniera di evitare di consegnare i documenti durante le verifiche delle generalità: si trattava appunto di C.V. che, dall'interrogazione della banca dati delle forze di polizia, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per un residuo di pene già comminate tra il 2005 ed il 2007, pari complessivamente a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione, inflittegli per diversi reati contro il patrimonio, tra i quali furto e rapina.

Arrestato, è stato condotto prima alla stazione dei carabinieri e, dopo le formalità di rito, nel carcere di Montorio, per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.