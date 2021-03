Weekend rosso: a Verona controlli anche sulle Torricelle e attenzione ai bar per l'asporto

Si è tenuta venerdì mattina la consueta riunione del Comitato per l'ordine pubblico e sicurezza a cui, insieme al Prefetto Donato Cafagna, hanno partecipato il sindaco Federico Sboarina, l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani e il comandante della polizia locale Luigi Altamura. Sul tavolo anzitutto il tema della sicurezza e dei controlli da effettuarsi nel weekend, considerato che Verona come tutto il Veneto si trova in zona rossa e che è la prefettura l'organo a cui compete l'applicazione delle misure previste dal Dpcm e il coordinamento con le istituzioni e le forze dell'ordine. Secondo quanto si apprende da una nota di palazzo Barbieri, tra i temi trattati in primo piano vi sono stati i controlli da effettuarsi nel fine settimana su tutto il territorio comunale e in particolare nelle zone più a rischio e la situazione relativa ai locali, soprattutto bar, che effettuano il servizio di asporto.

Controlli anche sulle Torricelle a lungo l'Adige

Alla luce di alcuni episodi verificatisi nei giorni scorsi in alcune particolari aree cittadine, l'attività di controllo da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine si concentrerà non solo in centro storico ma anche sulle Torricelle e lungo gli argini dell'Adige, in particolare sulle alzaie. È qui infatti che, spiega la nota del Comune, «sono stati rinvenuti i resti di evidenti incontri tra più persone, probabilmente giovani, che hanno lasciato bottiglie vuote, cartoni e rifiuti vari».

Locali, asporto e rischio assembramenti

Il prefetto Donato Cafagna avrebbe poi segnalato «anomalie nell'effettuazione del servizio di asporto da parte di alcuni bar e locali di somministrazione». Nello specifico, la presenza, all'esterno di alcuni locali, di banconi o tavolini nei plateatici, sarebbe la causa del formarsi di assembramenti tra i clienti, che anziché allontanarsi subito dal locale con la consumazione, vi si fermano qualche minuto, con il rischio di creare situazioni in cui non vengono rispettati il distanziamento di sicurezza e le misure previste dal Dpcm.

Il sindaco ha inoltre relazionato su altri due temi: l'apertura dei bagni pubblici in piazza Bra e dei parchi gioco comunali. «Il prefetto ha chiesto di segnalare le zone più a rischio di assembramenti - ha spiegato il primo cittadino Sboarina -. In zona rossa non si può uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità urgenti, tuttavia la possibilità di passeggiare e fare attività sportiva vicino a casa può creare occasioni di incontro e situazioni non rispettose delle misure vigenti. Nei giorni scorsi sono stati trovati rifiuti vari di cibo e bibite in particolare sulle Torricelle e sulle alzaie più basse dell'Adige, passaggio evidente di gruppi di persone e ragazzi che hanno scelto questi luoghi per evitare i controlli. Da domani queste zone saranno costantemente battute dagli agenti della polizia locale».

Il sindaco Federico Sboarina ha poi aggiunto: «I controlli sono necessari anche per garantire il corretto servizio di asporto. I locali devono rispettare quanto previsto dal Dpcm e mettere in atto tutte le precauzioni affinché al di fuori del locale non si creino situazioni non in regola. Ho chiesto al presidente di Confcommercio di inviare una circolare ai propri iscritti, ricordando la delicatezza del momento e la necessità che tutti contribuiscano a quanto ci viene ancora chiesto per uscire dalla pandemia. Mai come ora serve la collaborazione di tutti».

Parchi e bagni pubblici aperti in Bra

«Ho dato disposizione alla cooperativa che gestisce i bagni pubblici in piazza di Bra di tenerli aperti - ha spiegato Sboarina-. A differenza del primo lockdown, nell'attuale zona rossa i cittadini possono uscire e spostarsi per lavoro, oltre che per passeggiare. Inoltre, con i locali e bar in modalità "asporto", i bagni al loro interno non sono utilizzabili. Perciò i bagni pubblici devono rimanere aperti. Per quanto riguarda infine i parchi gioco comunali, ho spiegato al Prefetto che la situazione nel suo complesso è sotto controllo. - ha concluso il sindaco Federico Sboarina - In questa prima settimana di chiusura di tutte le scuole, con i bimbi anche più piccoli a casa, le aree gioco sono state monitorate attentamente, per valutare se intervenire con ulteriori restrizioni. Nei parchi più grandi non si sono verificate criticità ne' episodi di assembramento. Qualche segnalazione è arrivata per i parchi gioco più piccoli e in determinate ore della giornata. Ma grazie agli interventi puntuali della polizia locale le situazioni a rischio vengono gestite in tempo reale e si risolvono facilmente».