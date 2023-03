Locazioni e alloggi turistici a Verona, da inizio anno 40 violazioni accertate

In poco meno di tre mesi, la polizia locale di Verona ha controllato, oltre alle attività alberghiere ed extralberghiere, anche 36 strutture ricettive. E in queste strutture sono state scoperte 40 violazioni. I dati sono stati diffusi oggi, 25 marzo, dal comandante Luigi Altamura «anche alla luce di quanto dichiarato in commissione comunale nella giornata di ieri». Commissione a cui la polizia locale non era stata convocata.

Ieri si è infatti riunita la sesta commissione del Comune di Verona, quella che si occupa di cultura, ma anche di turismo e promozione (qui la videoregistrazione). E l'incontro di ieri è stato il secondo che la commissione ha dedicato al tema della locazioni turistiche ed in particolare alla mozione avanzata dal consigliere comune della Lega Nicolò Zavarise, con cui si chiede di «normare ed arginare la massiva e problematica diffusione» di queste locazioni.

Alla commissione di ieri, hanno partecipato come ospiti Paolo Caldana per l'associazione degli albergatori di Confcommercio ed Edoardo Nestori, rappresentante dei locatori del Veneto. Proprio secondo Nestori, questa mozione è inutilmente punitiva nei confronti delle locazioni turistiche, la cui presenza non infastidirebbe i cittadini. Inoltre, sempre secondo Nestori, le irregolarità riscontrate dalla polizia locale in queste attività sarebbero poche.

Ma quante sono in realtà queste irregolarità ieri non è stato detto in commissione. E così il comandante Altamura ha rimediato oggi. «Partendo dagli alberghi, ne sono stati controllati 5, senza riscontrare violazioni delle norme anche in materia di sicurezza. E sono risultati regolarmente gestiti, pertanto non sono state accertate violazioni alla normativa vigente sia nazionale che regionale - si legge nella nota diffusa dalla polizia locale - La gran parte delle strutture ricettive complementari è stata controllata a seguito di segnalazioni pervenute. E i controlli di iniziativa sono stati eseguiti estendendo il controllo alle strutture ubicate nello stesso stabile di quelle segnalate. Nel 2023 sono state verificate soprattutto strutture ricettive complementari perché sono pervenute segnalazioni riguardanti questa tipologia di struttura, da inquilini di immobili che segnalano anomalie nella conduzione e problemi di accessi o rumore da parte dei turisti. In sei casi, le segnalazioni riguardavano anche feste all'interno di locazioni turistiche per le quali sono stati redatti verbali per violazione delle norme sul regolamento dei rumori.

Dall'inizio dell'anno, secondo i dati della polizia locale, sono state controllate 36 strutture ricettive, di cui 19 locazioni turistiche, 5 bed & breakfast, 11 alloggi turistici e una presunta struttura, poi risultata essere completamente abusiva. «Nel corso dei controlli - conclude la comunicazione diffusa da Altamura - sono state accertate 40 violazioni amministrative, e precisamente: 14 violazioni per omessa esposizione del codice identificativo attribuito dalla Regione Veneto alla locazione turistica; 11 violazioni per omessa pubblicazione sui siti internet di prenotazione del codice identificativo attribuito dalla Regione Veneto alla locazione turistica; 3 violazioni per omessa esposizione del segno distintivo della classificazione; una violazione perchè la struttura ricettiva pubblicizzava in modo ingannevole o difforme dall'assentito; 7 violazioni per omessa esposizione del materiale informativo su applicazione imposta di soggiorno e 4 violazioni al codice della strada per esposizione di mezzo pubblicitario non autorizzato su area privata visibile dalla pubblica».