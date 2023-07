Centro massaggi e ristorante etnico nel mirino: violazioni su sicurezza, igiene e lavoratori

Un lavoratore non in regola e gravi carenze in materia di sicurezza nel centro massaggi cinese, mentre il ristorante etnico avrebbe omesso di eseguire le procedure di autocontrollo in ambito igienico-sanitario.

Entrambi gli esercizi di Verona, situati nel quartiere Golosine, nei giorni scorsi sono stati al centro dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia cittadina, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Verona ed il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, nell’ambito di una campagna straordinaria a tutela della sicurezza dei consumatori.

Nel primo caso, all’esito del controllo, è stata disposta la sospensione dell’attività mentre, per entrambi gli esercizi, sono state contestate violazioni amministrative per un totale di oltre 30 mila euro.

Nelle prossime settimane proseguiranno le verifiche disposte, tra l’altro, nell’ambito dell’iniziativa “estate sicura” del Ministero della Salute.