Veronetta e stazione nel mirino della polizia locale: controlli, denunce, multe e droga sequestrata

La polizia locale ha intensificato i proprio servizi nella zona di Veronetta, portando l'Ufficio Mobile di prossimità e un maggior numero di pattuglie, anche per quanto riguarda la fascia oraria serale, riuscendo così negli ultimi 3 giorni ad identificare 124 persone, di cui 16 minorenni, e denunciarne 3, tra le quali un cittadino marocchino in possesso abusivo di arma da taglio e due per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno recuperato e restituito ai legittimi proprietari 2 veicoli compendio furto, mentre altri 16 sono stati sanzionati per la revisione scaduta, 4 per l'assicurazione scaduta e 6 invece sono state le multe inflitte per l'uso del cellulare alla guida.

Controllate 4 attività commerciali senza che alcuna violazione sia stata riscontrata, mentre, in seguito alle segnalazioni di residenti, sono state accertate situazioni di disturbo serale in un locale, che se reiterate porteranno a provvedimenti di riduzione dell'orario.

Anche la zona di piazzale XXV aprile è sorvegliata dagli agenti della polizia locale, con il sequestro di un etto e mezzo di hashish da parte delle unità cinofile, abbandonato da ignoti nelle siepi della piazza. Identificate inoltre 131 persone, con controlli estesi anche sui bus di ATV.