Mercoledì sera di controlli a Veronetta e in Borgo Milano un guidatore ubriaco è protagonista di un incidente

Potenziati i controlli serali della Polizia locale nel quartiere di Veronetta, in particolare il mercoledì quando molti locali pubblici della zona si riempiono di studenti universitari, provocando anche disturbo alla quiete pubblica.

Nella serata del 20 ottobre sono stati controllati due pullman che trasportano i ragazzi in un noto locale sulle Torricelle: uno dei mezzi è risultato privo di revisione e con estintori scaduti, mancanza questa molto grave per la sicurezza dei passeggeri. Controllati anche tre locali su cui sono in corso accertamenti di polizia amministrativa e sono stati sanzionati 22 veicoli per divieto di sosta.

Sempre nella serata di mercoledì, un incidente stradale è avvenuto in via Molise all'intersezione con via Fratelli Cervi Fratelli. Nello scontro senza feriti tra una Golf e una Hyundai è emerso che uno dei conducenti aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite: l'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica.