Controlli della velocità nella settimana di Ferragosto: nel mirino autostrade e grandi arterie

La campagna "Speed" si terrà tra il 9 e il 15 agosto in tutta Europa, Italia compresa, e vedrà al lavoro la Polizia Stradale

Roadpol, European Roads Policing Network, per il periodo compreso tra il 9 e il 15 agosto ha programmato un'operazione congiunta europea denominata "Speed".

Roadpol è una rete di cooperazione tra le polizie stradali nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri tra la Grecia e la Slovacchia, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e, in qualità di osservatore, la Polizia di Dubai. L'Italia è rappresentata invece dal servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno.

L'organizzazione ha come obiettivo la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e degli stessi sinistri, attraversi operazioni congiunte di contrasto alle violazioni e campagne tematiche. Il fine ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo.

Lo scopo della campagna "Speed" è di contrastare efficaciemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, le violazioni dei limiti di velocità. Per tutta la prossima settimana dunque, fino al giorno di Ferragosto compreso, verrà monitorata l'andatura dei veicoli su tutte le principali direttrici europee.

A tal fine, sull'intero territorio italiano e 24 ore su 24, sono stati predisposti controlli specifici della velocità, anche con l'implementazione dei sistemi Tutor dove risultano installati.