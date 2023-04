Autovelox: via Bassone e tutte le altre strade di Verona controllate dalla polizia locale durante la settimana

Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 1 a domenica 7 maggio 2023, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser, sono in servizio sulle seguenti strade: via Lugagnano, via Bassone, via Montorio, via Fincato, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. Sarà attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’ufficio mobile di prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi. Lunedì: Ump sospeso. Martedì ore 7.30/8.15 l’Ump sarà alle scuole Forti in via Badile, ore 8.30/13 al mercato di via Plinio in Borgo Venezia. Mercoledì ore 7.30/8.15 l’Ump sarà alle scuole Rosani in via Santini, ore 8.30/10 al mercato di piazza Vittorio Veneto, ore 10.30/13 gli agenti si spostano al mercato in via Poerio.

Giovedì ore 7.30/10 gli agenti sono al mercato di via D.Mercante, ore 10.30/13.00 al mercato in via Luigi Prina. Venerdì ore 7.30/10 l’Ump sarà alle scuole Rubele int. Acqua Morta indi al mercato in Corso Porta Nuova, poi ore 10.30/13.00 al mercato in piazza XVI Ottobre. Sabato ore 7.30/15.30 l’Ump sarà al mercato dello Stadio. Domenica: Ump sospeso.

Tutte le informazioni sui controlli della velocità e sulle postazioni dell’ufficio mobile sono disponibili anche sul sito della polizia locale.