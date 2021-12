Super green pass: 7 persone multate e 1 minore denunciato nei controlli a Verona

Sono state controllate 548 persone, tra autobus e piazze, dalla Polizia Locale di Verona il 6 dicembre, giorno dell'entrata in vigore del cosiddetto super green pass.

6 di queste sono state multate perché sprovviste della certificazione e 1 perché senza mascherina, mentre un ragazzo minorenne è stato denunciato per essere stato sorpreso a viaggiare sul bus con la certificazione di un amico: il giovane si sarebbe stupito per essere stato fermato, in quanto fino al giorno prima era riuscito ad utilizzarlo senza problemi.

Le verifiche hanno coinvolto anche 45 attività commerciali, 2 delle quali sanzionate per mancato rispetto delle misure anti contagio.

«Tutte le attività sono aperte e vogliamo che rimanga così – ha proseguito il sindaco -, ma dobbiamo fare attenzione e usare il buon senso. Vedere tanta gente in città è positivo, attesta l’attrattività di Verona e il desiderio di vivere le festività, oltre ad essere un dato importante per le nostre imprese commerciali. Bisogna rispetta le misure antiCovid, piccoli accorgimenti che tutti ormai siamo abituati a tenere».