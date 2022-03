Stazione Porta Nuova, controlli a tappeto: rapinatore arrestato e tre persone denunciate

Sono scattati nella serata di venerdì i controlli straordinari dei carabinieri della Compagnia di Verona e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova, predisposti dal Comando provinciale nell'area esterna della stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Nel corso delle attività, sono state controllate 117 persone e 31 veicoli, oltre che diversi esercizi pubblici e tutte le fermate degli autobus e dei taxi di piazza XXV Aprile: i militari del Nas hanno elevato una contravvenzione ad un esercizio commerciale di ristorazione take away della zona, dove sono state riscontrate alcune carenze sanitarie.

Sorpreso ad aggredire e rapinare un giovane pendolare, un cittadino straniero è stato tratto in arresto. L’uomo è stato immediatamente bloccato e la refurtiva (uno smartphone) è stata riconsegnata alla vittima.

Al termine delle operazioni, sono state denunciate 3 persone a piede libero ed altre 2 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo in quanto assuntori di droghe. Per quest’ultimi è scattata la sanzione amministrativa per “uso personale di sostanza stupefacente”, mentre uno dei denunciati aveva nascosto alcune dosi di hashish nei suoi abiti e gli altri due deferiti sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso ed oggetti atti ad offendere.

Infine, nella stessa serata, due persone sono state tratte in arresto dopo essere stati sorprese ad asportare 28 bottiglie di alcolici (del complessivo valore di 1000 euro circa) dal supermercato Tosano di Lavagno. La refurtiva è stata subito riconsegnata al direttore dell’attività.