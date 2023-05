Carabinieri e cinofile in zona stazione: droga sequestrata, denunce e due minori in fuga rintracciate

L'area esterna della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova è finita al centro di nuovo controllo, eseguito questa volta dai carabinieri della compagnia scaligera con il supporto di due unità cinofile della polizia locale cittadina.

Un servizio che portato a verifiche su 149 individui e 56 veicoli, oltre che su diversi pubblici esercizi. Al termine di questo, 3 soggetti sono stati denunciati a piede libero e 4 sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo in quanto assuntori di droghe.

Il "fiuto delle unità cinofile infatti ha prima permsso di individuare un giovane in possesso di 2 grammi di cocaina, ritenuti destinati allo spaccio, e successivamente altre 4 persone in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre le forze dell'ordine hanno rinvenuto in tutto 51 grammi di hashish, nascosti tra le siepi nei pressi del Tempio Votivo ed in via Cardinale.

Trovati invece in possesso di coltelli a serramanico, due cittadini stranieri sono stati deferiti per porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei controlli alle persone di passggio nel piazzale, i carabinieri hanno anche rintracciato due ragazze minorenni, che proprio quel giorno avevano deciso di raggiungere Verona allontanandosi arbitrariamente dalla Casa Famiglia situata in altra provincia. Una volta notata la presenza dell'Arma, le due avrebbero maldestramente provato a nascondersi fra le auto in sosta e quando sono state fermate avrebbero fornito giustificazioni poco plausibili circa la loro presenza in città, oltre a non avere con sé documenti d’identità.

Una volta identificate, i carabinieri le hanno riaccompagnate presso la Casa Famiglia cui sono affidate.