Controlli nel Villafranchese: un arresto per droga e 6 giovani segnalati per uso personale

I carabinieri della compagnia di Villafranca, durante la settimana appena trascorsa, hanno svolto un'attività di sorveglianza sul territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile, impiegando numerosi militari per i massicci controlli di veicoli e persone.

In tale ambito, il 21 ottobre è stato tratto in arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, un cittadino di origine marocchina, il quale è stato perquisito e trovato dai carabinieri della stazione di Vigasio in possesso di 11 dosi di cocaina, nascoste nell'auto su cui viaggiava. All'interno di questa sarebbero stati presenti anche un coltello, un’ascia e un coltellino, che trasportava senza giustificato motivo.

L’arresto è stato convalidato il giorno successivo e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari per tre volte a settimana

Infine, sono stati segnalati alla locale Prefettura 6 giovani trovati in possesso di stupefacenti per uso personale e sono state elevate alcune contravvenzioni al codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati.