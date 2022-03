Controlli contro lo spaccio, patenti ritirate e veicoli senza assicurazione sequestrati nel weekend a Verona

Weekend di controlli, dal centro ai quartieri, contro il degrado e lo spaccio. Secondo quanto indicato da una nota del Comune di Verona, la polizia locale è stata infatti impegnata in attività di verifica sia all’interno dei locali che nelle piazze cittadine, con l’ausilio dei cani antidroga. In tre giorni sono state identificate «518 persone, di cui 112 minorenni», e ispezionati «sette locali pubblici, segnalati dai residenti», tre dei quali «sanzionati per pesanti situazioni di disturbo alla quiete pubblica».

In stazione le unità cinofile hanno recuperato 15 grammi di hashish, in parte nascosti in alcuni anfratti. Gli agenti hanno segnalato anche due stranieri ritenuti «assuntori di droga». Uno specifico controllo antidroga è stato effettuato in un locale di via Legnago, dove sono state identificate 26 persone. E nelle zone limitrofe a piazza Erbe, dove sono state rinvenute alcuni dosi di hashish. È stato inoltre accompagnato al comando di via del Pontiere un cittadino di nazionalità serba, il quale sarebbe stato in precedeza fermato in Cortile Mercato Vecchio in possesso di sostanze stupefacenti.

La polizia stradale, invece, ha denunciato «quattro persone per guida in stato di ebbrezza, una delle quali aggravata da resistenza a pubblico ufficiale». Sono tredici gli incidenti rilevati tra venerdì e domenica e sei le patenti ritirate per violazioni al codice della strada. Tre i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria.

«Dopo l'arresto della scorsa settimana, l’attività per fermare lo spaccio di droga non si ferma, anzi potenziamo i controlli proprio perché le sostanze stupefacenti non finiscano nelle mani dei nostri giovani - afferma il sindaco Federico Sboarina -. Il lavoro dei nostri agenti a tutela del territorio prosegue incessante e, se fermare lo spaccio è una nostra priorità, resta alta l’attenzione anche per garantire la vivibilità dei quartieri e combattere ogni forma di degrado».

«Messe una dopo l’altra queste operazioni antidroga fanno veramente la differenza, perché tolgono decine e decine di dosi dalla strada, a vantaggio della vita dei veronesi, soprattutto di quella dei ragazzi – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Grazie alla sinergia con le altre Forze dell’Ordine e alle segnalazioni dei cittadini le verifiche sono mirate e tempestive. E tutto il territorio è presidiato costantemente. Nei weekend importante è anche l’attività per tutelare la sicurezza sulle strade, ogni autista fermato in stato di ebbrezza o sprovvisto di assicurazione è un pericolo pubblico in meno».