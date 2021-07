Alcol test e non solo, 600 veicoli controllati in una settimana nell'area di San Bonifacio

La compagnia dei carabinieri di San Bonifacio sta svolgendo in questi giorni, con le pattuglie del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni territorialmente competenti, specifici servizi di controllo del territorio rivolti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati predatori e la guida sotto l'effetto di alcool e stupefacenti.

Nell'ultima settimana sono state identificate oltre 800 persone e controllati 600 veicoli, ed eseguiti, nei casi sospetti, accurati accertamenti finalizzati alla ricerca di droga e refurtiva, allestendo posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione.

Lo scorso mercoledì, 14 luglio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino originario del Brasile, residente a San Bonifacio, che dopo aver causato un sinistro stradale con feriti, aveva abbandonato il proprio veicolo e si era dato alla fuga. Immediatamente rintracciato e sottoposto ad accertamento, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 2,10 g/l (grammi di alcol per litro di sangue). È scattata quindi la denuncia penale per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti e guida in stato di ebrezza, oltre il ritiro della patente, per la successiva sospensione.

Il giorno seguente è stato denunciato in stato di libertà un italiano, anche lui residente a San Bonifacio, che dopo aver impattato violentemente con il proprio mezzo agricolo contro un veicolo in transito, ferendone il conducente, si era allontanato senza prestare soccorso al ferito, con la speranza di farla franca. Anche quest’ultimo è stato identificato e denunciato per il reato di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

Nella tarda serata di ieri, sempre a San Bonifacio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo nordafricano alla guida della sua autovettura, trovato con un tasso alcolemico pari a 1,70 g/l. Al conducente è stata ritirata la patente di guida, per la sospensione, mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca.

Il bilancio, al termine dell’attività di controllo svolta nell’ultima settimana, ha visto anche: la denuncia di un nordafricano a seguito di rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico, con conseguente sospensione della patente; la denuncia in stato di libertà di un italiano per furto e di un altro per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio; la segnalazione alla prefettura di Verona di quattro soggetti, trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

I controlli dei carabinieri continueranno con la stessa assiduità anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di far trascorre a tutti un'estate più sicura.