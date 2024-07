Controlli a tappeto a San Bonifacio: 8 cittadini irregolari denunciati

Sono scattati nelle prime ore di martedì 2 luglio i controlli straordinari del territorio, finalizzati principalmente al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina ed alla repressione dei reati predatori, con un occhio di riguardo per la stazione ferroviaria, quella dei bus e alcuni casolari in disuso, da parte dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, in particolare degli equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di San Bonifacio, Monteforte d’Alpone e San Giovanni Ilarione.

In un immobile in stato di abbandono, situato in un'area di campagna lungo la strada provinciale, nel corso dei controlli sono stati individuati 6 cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, che avevano adibito le aree interne del casolare a loro giaciglio di fortuna e che quindi sono stati denuciati per il reato di invasione di terreni ed edifici in concorso.

Sono stati inoltre denunciati per il reato di ricettazione in concorso altri 2 extracomunitari fermati al centro di San Bonifacio e trovati in possesso di due city-bike di cui: la prima, del valore di circa 500 euro, risultata oggetto di furto denunciato martedì alla stazione dei carabinieri del centro dell'est veronese; e la seconda, un modello da donna di colore grigio di probabile provenienza illecita, sulla quale i militari stano lavorando per capire chi sia l'effettivo proprietario.

Nei confronti degli irregolari è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione.