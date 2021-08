Posti di blocco e controlli nella zona di Legnago: 115 persone identificate, 3 denunciate

Nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 agosto si sono svolti nel territorio della Compagnia di Legnago una serie di controlli straordinari dei carabinieri, prevalentemente in orario serale e notturno, con particolare attenzione al territorio comunale legnaghese. Oltre ai militari locali, vi hanno partecipato i colleghi delle compagnie di Verona, Caprino Veronese, Peschiera del Garda, San Bonifacio e Villafranca.

Un'attività finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di reati contro la persona ed il patrimonio, cui hanno partecipato 28 operatori con 14 automezzi, che nelle due giornate hanno eseguito 15 posti di controllo sulle principali arterie della zona, identificando 115 persone. In questo contesto sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria 3 individui: due per tentato furto ed un terzo per guida in stato di ebrezza alcoolica, comportando quindi anche il ritiro della patente di guida all'uomo.