Weekend di controlli per la polizia: oltre 400 persone identificate e un arresto

Sono andati avanti anche nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, i controlli della polizia di stato scaligera sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nel weekend appena trascorso, numerosi sono stati i servizi predisposti dal Questore della Provincia di Verona in occasione della Festa della Repubblica, i quali hanno impegnato complessivamente 74 pattuglie con l’ausilio di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, di 30 operatori del Reparto Mobile di Milano e di Bologna e di 4 team di cinofili antidroga della polizia di stato.

In particolare, conformemente al piano di sicurezza messo a punto e discusso durante il tavolo tecnico tenuto dal Questore, alla luce di quanto emerso dall’attività info-investigativa condotta dalla Digos scaligera, i controlli si sono concentrati nell’area compresa tra la stazione ferroviaria di Peschiera del Garda ed il lungolago, con particolare attenzione all’identificazione ed al filtraggio dei numerosi gruppi di giovani provenienti dalle province limitrofe, senza tuttavia trascurare il territorio veronese.

I controlli messi in campo hanno condotto all’identificazione di 435 persone in tutto e al sequestro amministrativo di circa 6.5 grammi di hashish e 0.30 grammi di cocaina.

Inoltre, nella notte di domenica, le volanti hanno arrestato un giovane che, poco prima, si era reso responsabile di una rapina aggredendo un coetaneo per poi strappargli una collanina e fuggire.