Esercizi pubblici, veicoli e identificazioni: nuovi controlli della polizia a Veronetta

Il personale della questura di Verona è stato impegnato fino alla serata di venerdì nella zona di Veronetta, con una serie di controlli specifici volti a contrastare i fenomeni criminali.

Disposto dal questore Ivana Petricca, il servizio straordinario è stato coordinato dall’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha visto l'impiego degli equipaggi delle volanti e del reparto Prevenzione Crimine di Padova, in sinergia con carabinieri e guardia di finanza.

Le prime verifiche sono scattate poco dopo le 14 nei pressi di via Bonfadio e via Caroto, per poi preseguire in via San Nazaro, via Cantarane, via Mazza e viale Università.

Svolti con l'ausilio dell'unità cinofila delle Fiamme gialle, i controlli sono stati poi estesi ad alcuni esercizi pubblici di via XX settembre e alle aree verdi di Veronetta. Gli accertamenti hanno condotto complessivamente all’identificazione di 74 persone e al controllo di 21 veicoli e 8 esercizi pubblici.

Attvità questa, sottolineano dagli uffici di lungadige Galtarossa, che proseguirà anche nelle prossime settimane.